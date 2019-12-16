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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 декабря 2019 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
вчера 18:05

Индекс деловой активности на рынке жилья США в декабре значительно вырос

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в декабре составил 76 пунктов в сравнении с 71 месяцем ранее (пересмотрено с 70).

Аналитики прогнозировали декабрьский показатель на уровне 70.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора.

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