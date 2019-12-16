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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 декабря 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 декабря

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за октябрь;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за декабрь;

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за октябрь;

12:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за октябрь;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за октябрь;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за декабрь;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за октябрь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за ноябрь;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США за ноябрь;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за ноябрь;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США за ноябрь;

18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за октябрь;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за октябрь;

20:30 мск: Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена.

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