Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 декабря

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за октябрь;
03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за декабрь;
03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
12:00 мск: Торговый баланс Италии за октябрь;
12:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за ноябрь;
12:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за октябрь;
12:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за октябрь;
13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за октябрь;
14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за декабрь;
16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за октябрь;
16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за ноябрь;
16:30 мск: Число закладок новых домов в США за ноябрь;
17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за ноябрь;
17:15 мск: Объём промышленного производства в США за ноябрь;
18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за октябрь;
18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за октябрь;
20:30 мск: Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена.