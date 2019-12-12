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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 декабря 2019 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 16:45

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 6.25 тыс.

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 декабря, выросло на 49 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 252 тыс., достигнув максимального уровня за период с 30 сентября 2017 года.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 213 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 203 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 6.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 224 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 ноября, уменьшилось на 31 тыс. и составило 1667 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 6.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1676 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 23 ноября, сократилось на 38.2 тыс. и составило 1.54 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.69 млн человек.

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