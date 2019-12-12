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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 декабря 2019 г.Индекс цен производителей (PPI) США в ноябре не...
сегодня 16:37

Индекс цен производителей (PPI) США в ноябре не изменился

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в ноябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в октябре.

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года индекс PPI вырос на 1.1%, как и в октябре.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в ноябре снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в октябре.

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с ноябрём 2018 года индекс PPI core вырос на 1.3% против ожидаемого повышения на 1.6%. В октябре PPI core в годовом выражении вырос на 1.6%.

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