Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в ноябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в октябре.

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года индекс PPI вырос на 1.1%, как и в октябре.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в ноябре снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в октябре.

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с ноябрём 2018 года индекс PPI core вырос на 1.3% против ожидаемого повышения на 1.6%. В октябре PPI core в годовом выражении вырос на 1.6%.