Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 12 декабря

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за октябрь;

03:01 мск: декс Баланс цен на дома в Великобритании RICS за ноябрь;

03:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

09:45 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за ноябрь, финал;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за ноябрь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за ноябрь, финал;

11:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;

11:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за октябрь;

15:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:45 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за октябрь;

16:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги за октябрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей США за ноябрь;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за ноябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:30 мск: Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь;

N/A мск: Парламентские выборы в Великобритании.