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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 декабря 2019 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 18:33

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 0.8 млн барр.

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 5 декабря, вырос на 0.8 млн барр. и составил 447.9 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США расширились на 5.4 млн барр. и составили 234.8 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 3.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 4.1 млн барр. и составили 123.6 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 2.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) снизились на 0.2 млн барр. и составили 635.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 3.4 млн барр. и составили 40.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.405 млн барр., запасы бензина увеличились на 4.92 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 3.24 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 3.53 млн барр.

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