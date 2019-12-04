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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 декабря 2019 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
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Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 4.9 млн барр.

Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 29 ноября, сократился на 4.9 млн барр. и составил 447.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США расширились на 3.4 млн барр. и составили 229.4 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 2.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 3.1 млн барр. и составили 119.5 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) снизились на 1.0 млн барр. и составили 635.2 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.3 млн барр. и составили 43.8 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.72 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.93 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.79 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.25 млн барр.

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