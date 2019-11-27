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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 ноября 2019 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 16:37

Объём заказов на товары длительного пользования в США в октябре вырос на 0.6%

Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в октябре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение общего показателя на 0.5%.

В сентябре объём заказов на товары длительного пользования сократился на 1.4% (пересмотрено с (-1.2%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в октябре увеличился также на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение на 0.2%.

В сентябре показатель снизился на 0.4%.

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в октябре вырос на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.2% после его сокращения на 0.5% в сентябре.

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