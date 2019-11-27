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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 ноября 2019 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 16:44

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 1.5 тыс.

Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 ноября, сократилось на 15 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 213 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 223 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 228 тыс., пересмотрено с 227 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 219.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 ноября, уменьшилось на 57 тыс. и составило 1640 тыс. (минимум с 4 августа 1973 года). Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 13 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1680.5 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 9 ноября, выросло на 11.3 тыс. и составило 1.49 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.47 млн человек.

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