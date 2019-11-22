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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 ноября 2019 г.Индексы PMI еврозоны в ноябре изменились разнон...
вчера 12:03

Индексы PMI еврозоны в ноябре изменились разнонаправленно

Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в ноябре увеличился до 46.6 по сравнению с 45.9 в октябре (пересмотрено с 45.7). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 46.4%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в ноябре сократился до 51.5% против 52.2% месяцем ранее (пересмотрено с 51.8%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 52.4%.

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