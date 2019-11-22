Индексы PMI Германии в ноябре изменились разнонаправленно

Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в ноябре увеличился до 43.8% против 42.1% в октябре (пересмотрено с 41.9). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня в 42.9%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в ноябре сократился до 51.3% против 51.6% месяцем ранее (пересмотрено с 51.2%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 52.0%.