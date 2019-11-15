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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 ноября 2019 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 18:11

Объём товарно-материальных запасов компаний США в сентябре не изменился

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в сентябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1% после снижения на 0.1% в августе (пересмотрено с 0.0%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 0.2% с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.1% в августе (пересмотрено с +0.2%).

Соотношение запасов к продажам в сентябре составило 1.40, как и месяцем ранее.

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