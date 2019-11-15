Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 ноября

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за октябрь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за сентябрь, финал;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за сентябрь;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за сентябрь;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь, финал;

16:30 мск: Розничные продажи в США за октябрь;

16:30 мск: Цены на экспорт и импорт в США за октябрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за ноябрь;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за сентябрь;

17:15 мск: Объём промышленного производства и коэффициент загрузки производственных мощностей в США за октябрь;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за сентябрь.