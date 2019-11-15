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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 ноября 2019 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
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АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Чувашкредитпромбанк"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АКБ "Чувашкредитпромбанк" ПАО (г. Чебоксары). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентство 18 ноября 2019 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам "Чувашкредитпромбанка", в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент АО "Россельхозбанк", то есть на 7 рабочий день после наступления страхового случая.

Страховое возмещение будет выплачиваться в 4 субъектах Российской Федерации: в Чувашской Республике, Республике Марий Эл, Москве и Санкт-Петербурге.

В целях обеспечения оперативного осуществления агентством выплат вкладчикам "Чувашкредитпромбанка" в Чувашской Республике будет задействовано максимально возможное количество структурных подразделений АО "Россельхозбанк".

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 15 ноября 2019 года на сайте АСВ, а также 18 ноября 2019 года в "Российской газете".

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