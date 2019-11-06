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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 ноября 2019 г. Объём коммерческих запасов сырой нефти в США н...
вчера 18:33

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 7.9 млн барр.

Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 1 ноября, вырос на 7.9 млн барр. и составил 446.8 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 2.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 2.8 млн барр. и составили 217.2 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 2.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 0.6 млн барр. и составили 119.1 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) снизились на 0.7 млн барр. и составили 641.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.7 млн барр. и составили 47.7 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.26 млн барр., запасы бензина сократились на 4.0 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.6 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 1.3 млн барр.

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