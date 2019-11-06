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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 ноября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 ноября

Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

N/A: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

N/A: Заседание министров финансов еврозоны;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за сентябрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за сентябрь;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за ноябрь;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии за октябрь;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

13:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

15:00 мск: Итоги заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:00 мск: Ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии;

15:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за сентябрь.

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