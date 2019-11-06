Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 ноября

Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
N/A: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
N/A: Заседание министров финансов еврозоны;
03:30 мск: Торговый баланс Австралии за сентябрь;
10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за сентябрь;
11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за ноябрь;
12:00 мск: Розничные продажи в Италии за октябрь;
12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;
13:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;
13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
15:00 мск: Итоги заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;
15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;
15:00 мск: Ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии;
15:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;
23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за сентябрь.