Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за октябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) за октябрь пересмотрен в сторону повышения до 52.2 в сравнении с предварительным значением 51.8.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на предварительном уровне.

В сентябре индекс PMI Services еврозоны составил 51.6.

Таким образом, в октябре индекс PMI Services продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, отделяющей экономическое расширение от спада.

Совокупный индекс PMI Composite еврозоны в октябре вырос до 50.6 против 50.2 месяцем ранее.