Курс доллара 63.5880   Курс евро 70.4301  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости6 ноября 2019 г.Индекс деловой активности в сфере услуг Германи...
вчера 12:01

Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за октябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг Германии (PMI Services) за октябрь пересмотрен в сторону повышения до 51.6 в сравнении с предварительным значением 51.2.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на предварительном уровне.

В сентябре индекс PMI Services Германии составил 51.4.

Таким образом, в октябре индекс PMI Services продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, отделяющей экономическое расширение от спада.

Вместе с тем учитывая, что индекс деловой активности в производственном секторе Германии (PMI Manufacturing) по-прежнему находится ниже 50.0 (42.1 в октябре), совокупный индекс PMI Composite Германии в октябре составил 48.9 против 48.6 месяцем ранее, указывая на продолжающееся замедление экономики.

Другие новости

вчера
12:13
Суд в Москве подтвердил взыскание 4,5 млрд руб с O1 Group Минца в пользу банка "Траст"
вчера
12:07
Центральный банк Исландии понизил ключевую ставку на 25 б.п.
вчера
12:04
ЦБ РФ будет усиливать надзор над киберустойчивостью банков - Набиуллина
вчера
12:03
Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за октябрь пересмотрен в сторону повышения
вчера
12:01
Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за октябрь пересмотрен в сторону повышения
вчера
12:00
ИМПОРТ В РФ ИЗ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СНИЗИЛСЯ НА 1,2%, ДО $172,8 МЛРД - ФТС
вчера
11:53
Индекс деловой активности в сфере услуг Франции в октябре составил 52.9
вчера
11:48
Индекс деловой активности в сфере услуг Италии в октябре умеренно вырос
вчера
11:46
Ставки по ипотеке в РФ будут снижаться за инфляцией, могут быть 7-8% при инфляции 4% - ЦБ
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»