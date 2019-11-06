Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за октябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг Германии (PMI Services) за октябрь пересмотрен в сторону повышения до 51.6 в сравнении с предварительным значением 51.2.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на предварительном уровне.

В сентябре индекс PMI Services Германии составил 51.4.

Таким образом, в октябре индекс PMI Services продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, отделяющей экономическое расширение от спада.

Вместе с тем учитывая, что индекс деловой активности в производственном секторе Германии (PMI Manufacturing) по-прежнему находится ниже 50.0 (42.1 в октябре), совокупный индекс PMI Composite Германии в октябре составил 48.9 против 48.6 месяцем ранее, указывая на продолжающееся замедление экономики.