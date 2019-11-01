Число рабочих мест вне с/х сектора США в октябре выросло на 128 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в октябре выросло на 128 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 90 тыс.

Данные по числу новых рабочих мест за сентябрь пересмотрены до 180 тыс. со 136 тыс. Июльское значение пересмотрено до 219 тыс. со 168 тыс.

По оценке регуляторов, американской экономике необходимо создавать в среднем 150-200 тыс. новых рабочих в месяц для последовательного снижения уровня безработицы. За последние три месяца среднемесячный прирост рабочих мест вне с/х сектора США с учётом пересмотра предыдущих значений составил 175 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в октябре увеличилось на 131 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 85 тыс.

В обрабатывающем секторе число рабочих мест сократилось на 36 тыс. после снижения на 5 тыс. в сентябре. В добывающем секторе число рабочих мест увеличилось на 0.2 тыс. после расширения на 1.1 тыс. месяцем ранее, в строительном секторе - выросло на 10 тыс. после увеличения на 11 тыс. в сентябре.

В розничной торговле число рабочих мест в прошлом месяце повысилось на 6.1 тыс., в оптовой торговле - выросло на 10.8 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, расширили состав рабочей силы на 9.9 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 16 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий сократилось на 4 тыс. В частности, в сфере информационно-технологической поддержки кинопроизводства и звукозаписи число рабочих мест уменьшилось на 6.3 тыс., в телекоммуникационной отрасли количество сотрудников снизилось на 1.3 тыс., тогда как в сфере теле- и радиовещания, за исключением интернета, число сотрудников выросло на 1 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 9.6 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 34.2 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников выросло на 4.9 тыс., занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг расширилась на 22 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест сократилось на 3 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с октябрём 2018 года число госслужащих уменьшилось на 213 тыс. до 22.64 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в октябре повысился на 0.1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.6%, отступив от 50-летнего минимума 3.5%, достигнутого в сентябре. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 3.6%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных по состоянию на конец октября увеличилось на 86 тыс. до 5.86 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, выросло на 241 тыс. до 158.51 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, сократилось на 118 тыс. до 95.48 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения расширилась на 325 тыс. до 164.36 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы повысился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 63.3%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан уменьшилась на 523 тыс.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в октябре сократилось с учётом сезонных колебаний на 50 тыс. до 1.26 млн, составив 21.5% от общего числа безработных против 22.7% месяцем ранее и 23.3% в октябре 2018 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу выросло на 102 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.67 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 451 тыс. до 131.55 млн. Число сотрудников с неполной занятостью уменьшилось на 74 тыс. до 27.02 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) выросло на 88 тыс. до 4.44 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, повысился на 0.1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.0% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в октябре 2018 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.5% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в октябре составила 34.4 часа, не изменившись по сравнению с сентябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 28.18 долл против 28.12 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали месячный рост зарплаты на 0.3%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата увеличилась на 3.0%.

Средняя недельная заработная плата в октябре повысилась до 969.39 долл в сравнении с 967.33 долл месяцем ранее.