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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 ноября 2019 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 15:41

Средняя продолжительность рабочей недели в США в октябре не изменилась, средние зарплаты выросли

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в октябре составила 34.4 часа, не изменившись по сравнению с сентябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 28.18 долл против 28.12 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали месячный рост зарплаты на 0.3%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата увеличилась на 3.0%.

Средняя недельная заработная плата в октябре повысилась до 969.39 долл в сравнении с 967.33 долл месяцем ранее.

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