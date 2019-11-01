Средняя продолжительность рабочей недели в США в октябре не изменилась, средние зарплаты выросли

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в октябре составила 34.4 часа, не изменившись по сравнению с сентябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 28.18 долл против 28.12 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали месячный рост зарплаты на 0.3%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата увеличилась на 3.0%.

Средняя недельная заработная плата в октябре повысилась до 969.39 долл в сравнении с 967.33 долл месяцем ранее.