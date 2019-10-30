Глава ФРС Джером Пауэлл: потребуется "существенное" изменение прогноза для следующего понижения ставки

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся вечером 30 октября пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что текущий уровень процентной ставки будет уместным до тех, пока не изменятся экономические перспективы. По его словам, потребуется "существенное" изменение прогноза для того, чтобы оправдать следующее понижение ставки.

Напомним, в среду Комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) принял решение понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 1.50 - 1.75%. Кроме того, Комитет понизил до 1.55 с 1.80% ставку, выплачиваемую по необходимым и избыточным резервным остаткам.

После публикации сопроводительного заявления FOMC большинство аналитиков сделали вывод, что в этом году понижений ставки больше не будет, так как регуляторы решили подождать и оценить результаты предыдущих действий.

В ходе пресс-конференции глава ФРС сообщил, что за период, прошедший с сентябрьского заседания FOMC, нисходящие риски в экономике США уменьшились, и она выглядит "устойчивой", в том числе благодаря потребительскому спросу, двигающему экономику вперед.

По словам главы ФРС, несмотря на устойчивость американской экономики перед лицом существующих угроз, регуляторы пока не рассматривают возможности повышения процентных ставок. Он отметил, что происходящее сейчас рассмотрение концепции политики процентных ставок продлится до середины следующего года.

После обнародования итогов заседания FOMC и комментариев Джерома Пауэлла доллар США незначительно ослабел. Пара EUR/USD в ходе торгов на рынке Forex к 22:10 мск повысилась до 1.1140 в сравнении с 1.1105 по состоянию на 21:00 мск.

В ходе торгов NYSE к 22:10 мск индекс DJIA подорожал на 0.3%, индекс S&P 500 прибавил 0.2%, индекс Nasdaq Composite вырос на 0.2%.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch.