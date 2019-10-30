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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 октября 2019 г.Аналитики ожидают паузы в процессе понижения пр...
вчера 21:41

Аналитики ожидают паузы в процессе понижения процентной ставки ФРС

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

После публикации заявления Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC) большинство американских аналитиков сделали вывод, что в ближайшее время ФРС сделает паузу в процессе понижения ставки по федеральным фондам.

Напомним, в среду, 30 октября, FOMC принял решение понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 1.50 - 1.75%.

Кроме того, Комитет понизил до 1.55 с 1.80% ставку, выплачиваемую по необходимым и избыточным резервным остаткам.

В сопроводительном заявлении FOMC говорится: "Комитет продолжит отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив, поскольку он определяет подходящую траекторию целевого диапазона ставки по федеральным фондам".

В заявлении по итогам сентябрьского заседания говорилось: "Комитет продолжит внимательно отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив и будет действовать соответствующим образом, чтобы поддержать экономическое расширение".

Таким образом, в нынешнем заявлении Комитет исключил фразу о необходимости поддерживать экономическое расширение. Поэтому аналитики сделали вывод, что в этом году понижений ставки больше не будет, так как регуляторы решили подождать и оценить результаты предыдущих действий.

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