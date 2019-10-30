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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 октября 2019 г.Deutsche Bank сообщил об убытках по итогам III ...
сегодня 10:45

Deutsche Bank сообщил об убытках по итогам III квартала

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным финансовой отчётности Deutsche Bank, в III квартале 2019 его чистый убыток составил 832 млн евро на фоне продолжающейся реструктуризации бизнеса.

Аналитики прогнозировали убыток в размере 778 млн евро.

Во II квартале 2019 года чистый убыток банка составил 3.15 млрд евро, а в III квартале 2018 года Deutsche Bank заработал чистую прибыль в размере 229 млн евро.

По итогам 9 месяцев текущего года приходящийся на акционеров чистый убыток крупнейшего германского банка составил 4.116 млрд евро против прибыли в 455 млн евро за аналогичный период 2018 года.

Глава Deutsche Bank Кристиан Севинг сообщил о намерении банка сократить 18 тыс. рабочих мест к 2022 году. К концу III квартала 2019 года в банке работали 89,96 тыс. сотрудников, на 5% меньше, чем годом ранее.

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