Курс доллара 63.8320   Курс евро 70.7769  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости30 октября 2019 г.Розничные продажи в Японии в сентябре выросли н...
сегодня 10:02

Розничные продажи в Японии в сентябре выросли на 9.1% перед повышением налогов

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, объём розничных продаж в стране в сентябре вырос на 9.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне расширения спроса на автомобили, бытовую технику, косметику и одежду.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 6.0% после его увеличения на 1.8% в августе (пересмотрено с +2.0%).

Ускорение темпов роста розничных продаж в сентябре связано с ожиданиями повышением налога с продаж до 10.0% с 8.0% с 1 октября. По мнению аналитиков, в IV квартале 2019 года рост продаж существенно замедлится, однако госбюджет получит дополнительные вливания, и это приведет к сокращению госзаимствований.

К концу I квартала 2019 года госдолг Японии превысил 10 трлн долларов США, что составляет более 250% ВВП. В 2080 году госдолг Японии составлял 50.6% ВВП.

Другие новости

сегодня
10:50
Уралтехнострой намерен возобновить нефтяной проект на северо-востоке Сирии - представитель
сегодня
10:50
Потребительские расходы во Франции в сентябре сократились на 0.4%
сегодня
10:45
Deutsche Bank сообщил об убытках по итогам III квартала
сегодня
10:21
Одной из тем G20 в Саудовской Аравии станет доступ к энергии - саудовский министр
сегодня
10:02
Розничные продажи в Японии в сентябре выросли на 9.1% перед повышением налогов
сегодня
09:53
Group-IB обнаружила в сети одну из крупнейших баз с данными платежных карт
сегодня
09:38
ВВП Франции в III квартале вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим кварталом
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 30 октября
сегодня
08:03
ПОВТОР - ОБЗОР - Западные аналитики о решении ФРС по ставке: игра на понижение продолжается
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»