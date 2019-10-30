Розничные продажи в Японии в сентябре выросли на 9.1% перед повышением налогов

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, объём розничных продаж в стране в сентябре вырос на 9.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне расширения спроса на автомобили, бытовую технику, косметику и одежду.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 6.0% после его увеличения на 1.8% в августе (пересмотрено с +2.0%).

Ускорение темпов роста розничных продаж в сентябре связано с ожиданиями повышением налога с продаж до 10.0% с 8.0% с 1 октября. По мнению аналитиков, в IV квартале 2019 года рост продаж существенно замедлится, однако госбюджет получит дополнительные вливания, и это приведет к сокращению госзаимствований.

К концу I квартала 2019 года госдолг Японии превысил 10 трлн долларов США, что составляет более 250% ВВП. В 2080 году госдолг Японии составлял 50.6% ВВП.