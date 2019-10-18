Квартальная прибыль и выручка American Express выросли и превысили ожидания аналитиков

Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Оператор кредитных карт American Express сообщил о росте чистой прибыли по итогам III квартала 2019 года до 1.76 млрд долл или до 2.08 долл на акцию против 1.65 млрд долл или 1.88 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 2.08 долл на акцию.

Выручка увеличилась на 8% до 10.99 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль American Express на уровне 2.03 долл на акцию и доходы в размере 10.94 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции American Express выросли на 2.1%.