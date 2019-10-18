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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 октября 2019 г.Прибыль Coca-Cola сократилась, а доходы увеличи...
сегодня 16:36

Прибыль Coca-Cola сократилась, а доходы увеличились

Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola сообщил о снижении чистой прибыли по итогам III квартала текущего года до 2.6 млрд долл или до 0.6 долл на акцию против 1.88 млрд долл или 0.44 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль компании снизилась на 2% и составила 0.56 долл на акцию, что совпало с прогнозами аналитиков.

Доходы Coca-Cola выросли на 8% до 9.5 млрд долл по сравнению с 8.8 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали доходы в размере 9.4 млрд долл на акцию.

После выхода квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Coca-Cola подорожали на 1.6%.

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