Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 17 октября

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;
03:30 мск Индекс настроений в деловых кругах Австралии за III квартал;
03:30 мск Уровень занятости в Австралии за сентябрь;
03:30 мск Уровень безработицы в Австралии за сентябрь;
09:00 мск Торговый баланс Швейцарии за сентябрь;
11:00 мск Торговый баланс Италии за август;
11:30 мск Розничные продажи в Великобритании за сентябрь;
11:30 мск Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;
11:30 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск Объём продаж в производственном секторе Канады за август;
15:30 мск Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за сентябрь;
15:30 мск Число закладок новых домов в США за сентябрь;
15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за октябрь;
15:30 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за сентябрь;
16:15 мск Коэффициент загрузки производственных мощностей США за сентябрь;
16:15 мск Объём промышленного производства в США за сентябрь;
16:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за август;
17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
18:00 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:00 мск Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;
21:00 мск Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
23:30 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за сентябрь.