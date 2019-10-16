Объём товарно-материальных запасов компаний США в августе не изменился

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в августе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.3% в июле (пересмотрено с +0.4%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в августе по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.2% с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в июле (пересмотрено с +0.3%).

Соотношение запасов к продажам в августе составило 1.40, как и месяцем ранее.