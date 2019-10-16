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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 октября 2019 г.Индекс цен производителей Великобритании в сент...
сегодня 11:35

Индекс цен производителей Великобритании в сентябре на входе сократился на 0.8% и на выходе на 0.1%

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в сентябре сократился на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.3% в августе (пересмотрено с -0.1%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2%.

В годовом выражении индекс PPI Input сократился на 2.8%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в сентябре сократился на 0.1% после аналогичного снижения на 0.1% в августе.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным.

В годовом выражении индекс PPI Output вырос на 1.2%.

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