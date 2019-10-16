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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 октября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 16 октября

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за III квартал;

02:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за август;

11:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на входе за сентябрь;

11:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на выходе за сентябрь;

11:30 мск Индекс потребительских цен в Великобритании за сентябрь;

11:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за сентябрь;

11:30 мск Индекс розничных цен в Великобритании за сентябрь;

11:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за сентябрь;

12:00 мск Торговый баланс еврозоны за август;

12:00 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь, финал;

12:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь, финал;

15:30 мск Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за сентябрь;

15:30 мск Розничные продажи в США за сентябрь;

15:30 мск Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за август;

15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Канаде за сентябрь;

16:00 мск Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

17:00 мск Товарно-материальные запасы компаний США за август;

17:00 мск Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;

20:00 мск Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

21:00 мск Бежевая книга ФРС США;

22:00 мск Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

23:00 мск Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за август;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за сентябрь.

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