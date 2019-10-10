Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 1 тыс.

Москва, 10 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 октября, сократилось на 10 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 210 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 215 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 220 тыс., пересмотрено с 219 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 213.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 сентября, увеличилось на 29 тыс. и составило 1684 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 2.5 тыс. до 1665.0 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 21 сентября, сократилось на 16.1 тыс. и составило 1.41 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.42 млн человек.