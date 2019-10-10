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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 октября 2019 г.Индекс потребительских цен (CPI) и почасовая за...
сегодня 15:36

Индекс потребительских цен (CPI) и почасовая зарплата в США в сентябре не изменились

Москва, 10 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в сентябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1% после его роста на 0.1% в августе.

По сравнению с сентябрём 2018 года потребительская инфляция в США выросла на 1.7%, как и в августе.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в сентябре вырос на 0.1%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 2.4%, как и в августе.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в сентябре не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.3% в августе (пересмотрено с +0.4%). По сравнению с сентябрём 2018 года реальная почасовая зарплата выросла на 1.2%.

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