Курс доллара 65.0976   Курс евро 71.4511  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости10 октября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 октября

Москва, 10 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Баланс цен на дома в Великобритании RICS за сентябрь;

02:50 мск Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за август;

02:50 мск Объём банковского кредитования в Японии за сентябрь;

02:50 мск Индекс цен производителей Японии за сентябрь;

06:35 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:00 мск Торговый баланс Германии за август;

09:45 мск Объём промышленного производства во Франции за август;

11:00 мск Объём промышленного производства в Италии за август;

11:30 мск Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за август;

11:30 мск Объём промышленного производства в Великобритании за август;

11:30 мск Объем производства в строительном секторе Великобритании за август;

11:30 мск Товарный торговый баланс Великобритании за август;

11:30 мск ВВП Великобритании за август;

12:20 мск Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

14:30 мск Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Индекс цен на дома в Канаде за август;

15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в США за сентябрь;

15:30 мск Индекс потребительских цен в США за сентябрь;

15:30 мск Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за сентябрь;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск Объём промышленного производства в Великобритании за август;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за август;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае за август.

Другие новости

сегодня
10:20
РФ и Египет пока не договорились о переходе на взаиморасчеты в нацвалютах - Нассар
сегодня
10:10
Интеграция технологий из РФ в Египте обеспечит выход на рынки региона – министр
сегодня
10:03
Объём промышленного производства во Франции в августе сократился на 0.9%
сегодня
10:00
Профицит торгового баланса Германии в августе составил 18.1 млрд евро
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 октября
сегодня
09:00
Аналитический центр при кабмине РФ стал Центром компетенций по цифровому госуправлению
сегодня
08:05
ПОВТОР - Hyundai планирует запустить завод по выпуску двигателей в Петербурге в октябре 2021 г
сегодня
07:00
ОБЗОР: Торговля или ВВП – что принесет новый раунд переговоров США и Китая
сегодня
01:56
Вице-премьер Госсовета КНР планирует покинуть Вашингтон в четверг - газета
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»