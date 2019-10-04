Средняя продолжительность рабочей недели в США в сентябре не изменилась, средние зарплаты снизились

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в сентябре составила 34.4 часа, не изменившись по сравнению с августовским показателем.

Средняя почасовая заработная плата понизилась до 28.09 долл против 28.10 долл месяцем ранее, уменьшившись на 0.04%. Аналитики прогнозировали месячный рост зарплаты на 0.3%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата увеличилась на 2.9%.

Средняя недельная заработная плата в сентябре понизилась до 966.30 долл в сравнении с 966.64 долл месяцем ранее.