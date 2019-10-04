Число рабочих мест вне с/х сектора США в сентябре выросло на 136 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в сентябре выросло на 136 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 140 тыс.

Данные по числу новых рабочих мест за август пересмотрены в сторону повышения до 168 тыс. со 130 тыс. Июльское значение пересмотрено до 166 тыс. со 159 тыс.

По оценке регуляторов, американской экономике необходимо создавать в среднем 150-200 тыс. новых рабочих в месяц для последовательного снижения уровня безработицы. За последние три месяца среднемесячный прирост рабочих мест вне с/х сектора США с учётом пересмотра предыдущих значений составил 157 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в сентябре увеличилось на 114 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 125 тыс.

В обрабатывающем секторе число рабочих мест сократилось на 2 тыс. после увеличения на 2 тыс. в августе. В добывающем секторе число рабочих мест уменьшилось на 0.1 тыс. после снижения на 6.3 тыс. месяцем ранее, в строительном секторе - выросло на 7 тыс. после увеличения на 4 тыс. в августе.

В розничной торговле число рабочих мест в прошлом месяце уменьшилось на 11.4 тыс., в оптовой торговле - выросло на 2.4 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, расширили состав рабочей силы на 15.7 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 3 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло на 9 тыс. В частности, в сфере информационно-технологической поддержки кинопроизводства и звукозаписи число рабочих мест расширилось на 6.3 тыс., а в телекоммуникационной отрасли количество сотрудников снизилось на 1.1 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) сократилась на 0.9 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 41.4 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников сократилось на 1.3 тыс., в то время как занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг расширилась на 34 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 22 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с сентябрём 2018 года число госслужащих увеличилось на 181 тыс. до 22.64 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в сентябре понизился на 0.2 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.5%, достигнув 50-летнего минимума. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 3.7%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных по состоянию на конец сентября сократилось на 275 тыс. до 5.77 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, выросло на 391 тыс. до 158.3 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, увеличилось на 89 тыс. до 95.6 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения расширилась на 117 тыс. до 164.04 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 63.2%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан уменьшилась на 638 тыс.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в сентябре выросло с учётом сезонных колебаний на 71 тыс. до 1.31 млн, составив 22.7% от общего числа безработных против 20.6% месяцем ранее и 23.7% в сентябре 2018 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 304 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.57 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 305 тыс. до 131.1 млн. Число сотрудников с неполной занятостью увеличилось на 121 тыс. до 27.1 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) уменьшилось на 31 тыс. до 4.35 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, понизился на 0.3 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6.9% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в сентябре 2018 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.5% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в сентябре составила 34.4 часа, не изменившись по сравнению с августовским показателем.

Средняя почасовая заработная плата понизилась до 28.09 долл против 28.10 долл месяцем ранее, уменьшившись на 0.04%. Аналитики прогнозировали месячный рост зарплаты на 0.3%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата увеличилась на 2.9%.

Средняя недельная заработная плата в сентябре понизилась до 966.30 долл в сравнении с 966.64 долл месяцем ранее.