Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 23 сентября

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;
02:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;
03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за сентябрь, предварительно;
10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за сентябрь, предварительно;
10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за сентябрь, предварительно;
10:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за сентябрь, предварительно;
10:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за сентябрь, предварительно;
11:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь, предварительно;
11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за сентябрь, предварительно;
13:00 мск Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за сентябрь;
13:00 мск Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;
15:30 мск Оптовые продажи в Канаде за июль;
16:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за август;
16:00 мск Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;
16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за сентябрь, предварительно;
16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за сентябрь, предварительно;
16:50 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
20:00 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда.