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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 сентября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 23 сентября

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;

02:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за сентябрь, предварительно;

10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за сентябрь, предварительно;

10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за сентябрь, предварительно;

10:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за сентябрь, предварительно;

10:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за сентябрь, предварительно;

11:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь, предварительно;

11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за сентябрь, предварительно;

13:00 мск Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за сентябрь;

13:00 мск Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

15:30 мск Оптовые продажи в Канаде за июль;

16:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за август;

16:00 мск Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за сентябрь, предварительно;

16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за сентябрь, предварительно;

16:50 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

20:00 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда.

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