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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 сентября 2019 г.Индексы PMI Франции в сентябре снизились
вчера 10:20

Индексы PMI Франции в сентябре снизились

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в сентябре сократился до 50.3% против 51.1% в августе (пересмотрено с 51.0). Аналитики прогнозировали снижение показателя до 50.9%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в сентябре сократился до 51.6% против 53.4% месяцем ранее (пересмотрено с 53.3%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 53.1%.

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