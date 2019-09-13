Курс доллара 65.1909   Курс евро 71.8273  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости13 сентября 2019 г.Цены на импорт в США в августе снизились на 0.5%
сегодня 15:35

Цены на импорт в США в августе снизились на 0.5%

Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в августе снизились на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в июле (пересмотрено с (+0.2%).

Аналитики прогнозировали снижение августовского показателя на 0.5%.

По сравнению с августом 2018 года цены на импорт упали на 2.0%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце снизились на 0.6% после повышения на 0.2% в июле.

По сравнению с августом 2018 года цены на экспорт уменьшились на 1.4%.

Другие новости

сегодня
16:39
ПУТИН ПОРУЧИЛ КАБМИНУ ЗАЛОЖИТЬ В БЮДЖЕТ НА 2020-2022 ГГ ДЕНЬГИ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЛЕ ПАВОДКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ - ДОКУМЕНТ
сегодня
16:30
РФ и Иран налаживают взаимодействие своих систем в качестве альтернативы SWIFT - Ушаков
сегодня
16:00
Пилот суперсервиса по переезду в другой регион будет запущен в РФ в 2020 году
сегодня
15:35
Доходы МФО, выдающих займы "до зарплаты", в I полугодии упали на 7% - ЦБ РФ
сегодня
15:35
Цены на импорт в США в августе снизились на 0.5%
сегодня
15:32
Объём розничных продаж в США в августе вырос на 0.4%
сегодня
15:14
ОБЗОР – Рубль продолжает уверенно расти, вернувшись к уровням начала августа
сегодня
14:50
В Heinlein Support GmbH не получали запросов от Роскомнадзора о работе сервиса Mailbox.org
сегодня
14:35
Кабмин РФ не рассматривает повышение цены отсечения по нефти в бюджетном правиле - Минфин
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»