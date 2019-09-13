Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в августе снизились на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в июле (пересмотрено с (+0.2%).

Аналитики прогнозировали снижение августовского показателя на 0.5%.

По сравнению с августом 2018 года цены на импорт упали на 2.0%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце снизились на 0.6% после повышения на 0.2% в июле.

По сравнению с августом 2018 года цены на экспорт уменьшились на 1.4%.