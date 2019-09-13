Курс доллара 65.1909   Курс евро 71.8273  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости13 сентября 2019 г.Объём розничных продаж в США в августе вырос на...
сегодня 15:32

Объём розничных продаж в США в августе вырос на 0.4%

Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в августе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В июле объём розничных продаж увеличился на 0.8% (пересмотрено с +0.7%).

По сравнению с августом 2018 года показатель повысился на 4.1%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в августе не изменился после повышения на 1.0% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.1%.

Другие новости

сегодня
16:30
РФ и Иран налаживают взаимодействие своих систем в качестве альтернативы SWIFT - Ушаков
сегодня
16:00
Пилот суперсервиса по переезду в другой регион будет запущен в РФ в 2020 году
сегодня
15:35
Доходы МФО, выдающих займы "до зарплаты", в I полугодии упали на 7% - ЦБ РФ
сегодня
15:35
Цены на импорт в США в августе снизились на 0.5%
сегодня
15:32
Объём розничных продаж в США в августе вырос на 0.4%
сегодня
15:14
ОБЗОР – Рубль продолжает уверенно расти, вернувшись к уровням начала августа
сегодня
14:50
В Heinlein Support GmbH не получали запросов от Роскомнадзора о работе сервиса Mailbox.org
сегодня
14:35
Кабмин РФ не рассматривает повышение цены отсечения по нефти в бюджетном правиле - Минфин
сегодня
14:30
Решение суда ЕС по Opal экономически не оправдано - Восточный комитет экономики ФРГ
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»