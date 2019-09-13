Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в августе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В июле объём розничных продаж увеличился на 0.8% (пересмотрено с +0.7%).

По сравнению с августом 2018 года показатель повысился на 4.1%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в августе не изменился после повышения на 1.0% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.1%.