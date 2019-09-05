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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 сентября 2019 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
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Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на умеренное увеличение запасов

Москва, 5 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:00 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 30 августа.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 3.0 млн барр., запасы бензина сократились на 1.9 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.12 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.4 млн барр., запасы бензина сократились на 0.88 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.2 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.24 млн барр.

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