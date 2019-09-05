Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 4.8 млн барр.

Москва, 5 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 30 августа, сократился на 4.8 млн барр. и составил 423.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 2.4 млн барр. и составили 229.6 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 2.5 млн барр. и составили 133.5 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.12 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 644.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.3 млн барр. и составили 40.1 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.4 млн барр., запасы бензина сократились на 0.88 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.2 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.24 млн барр.