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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 августа 2019 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 17:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 10 млн барр.

Москва, 28 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 23 августа, сократился на 10.0 млн барр. и составил 427.8 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 4.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 2.1 млн барр. и составили 232.0 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.53 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 2.1 млн барр. и составили 136.1 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 644.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.9 млн барр. и составили 40.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 11.1 млн барр., запасы бензина сократились на 0.35 млн барр., запасы дистиллятов сузились на 2.5 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 2.4 млн барр.

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