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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 августа 2019 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на существенное сокращение запасов

Москва, 28 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 23 августа.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.7 млн барр., запасы бензина сократились на 0.53 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.7 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 11.1 млн барр., запасы бензина сократились на 0.35 млн барр., запасы дистиллятов сузились на 2.5 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 2.4 млн барр.

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