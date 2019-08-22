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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 августа 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 23 августа

Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Японии за июль;

15:30 мск Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за июль;

15:30 мск Розничные продажи в Канаде за июнь;

16:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за июль;

16:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за август;

17:00 мск Продажи новых домов в США за июль;

17:00 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

N/A мск Экономический симпозиум в Джексон-Хоул.

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