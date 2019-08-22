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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 августа 2019 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
вчера 17:05

Индекс опережающих экономических индикаторов США в июле вырос на 0.5%

Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в июле вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в июне (пересмотрено с (-0.3%).

Аналитики прогнозировали повышение июльского показателя на 0.2%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

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