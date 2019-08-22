Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в июле вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в июне (пересмотрено с (-0.3%).

Аналитики прогнозировали повышение июльского показателя на 0.2%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.