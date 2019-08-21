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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 августа 2019 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
сегодня 17:12

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июле выросли на 2.5% (расширенное сообщение)

Москва, 21 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в июле выросли на 2.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.42 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.41 млн единиц в годовом исчислении.

По сравнению с июлем прошлого года продажи жилья на вторичном рынке выросли на 0.6%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в июле составила 280.8 тыс. долл, повысившись на 4.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу июля составили 1.89 млн доступных покупателям домов по сравнению с 1.92 млн месяцем ранее и в июле 2018 года. В данный момент потребовалось бы 4.2 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 4.4 в июне текущего года и 4.3 в июле 2018 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в прошлом месяце в среднем составил 29 дней в сравнении с 27 в июне текущего года и в июле 2018 года. При этом 51% проданных в июле домов был реализован менее чем через месяц после выхода на рынок.

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