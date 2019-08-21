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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 августа 2019 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 17:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 2.7 млн барр.

Москва, 21 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 16 августа, сократился на 2.7 млн барр. и составил 437.8 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 0.3 млн барр. и составили 234.1 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 2.6 млн барр. и составили 138.1 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.2 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 644.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 2.5 млн барр. и составили 42.3 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3.45 млн барр., запасы бензина сократились на 0.4 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 1.81 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 2.8 млн барр.

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