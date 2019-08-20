Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 20 августа

Москва, 20 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

09:00 мск Индекс цен производителей Германии за июль;

09:00 мск Торговый баланс Швейцарии за июль;

13:00 мск Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за август;

13:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

15:30 мск Объём продаж в производственном секторе Канады за июнь;

11:30 мск Средняя заработная плата в Великобритании за июнь;

17:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июнь.