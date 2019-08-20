Курс доллара 66.6082   Курс евро 73.9484  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 августа 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 20 августа

Москва, 20 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

09:00 мск Индекс цен производителей Германии за июль;

09:00 мск Торговый баланс Швейцарии за июль;

13:00 мск Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за август;

13:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

15:30 мск Объём продаж в производственном секторе Канады за июнь;

11:30 мск Средняя заработная плата в Великобритании за июнь;

17:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июнь.

Другие новости

сегодня
11:39
Медведев уволил зампреда ПФР Иванова в связи с утратой доверия - документ
сегодня
10:57
Премьер Украины рассчитывает, что Кнессет ратифицирует соглашение о ЗСТ в сентябре
сегодня
10:02
ИНДЕКС МОСБИРЖИ В НАЧАЛЕ ТОРГОВ РАСТЕТ НА 0,22%, ИНДЕКС РТС НА 0,18% - ДАННЫЕ БИРЖИ
сегодня
09:45
ПИРАТЫ, ПОХИТИВШИЕ ТРОИХ РОССИЯН У БЕРЕГОВ КАМЕРУНА, ВЫШЛИ НА СВЯЗЬ - ИСТОЧНИК
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 20 августа
сегодня
09:21
"Роснефть" во II кв снизила суточную добычу углеводородов на 3,3% из-за ОПЕК+ и "Дружбы"
сегодня
09:02
РОСНЕФТЬ В I ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛА СУТОЧНУЮ ДОБЫЧУ УГЛЕВОДОРОДОВ НА 1,8%, ДО 5,81 МЛН БАРРЕЛЕЙ Н.Э. – КОМПАНИЯ
сегодня
08:30
Минфин РФ предлагает заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике — СМИ
сегодня
03:35
Свинина оптом в России к концу года может подешеветь на 10% - НСС
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»