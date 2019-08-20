Профицит торгового баланса Швейцарии в июле увеличился до 3.63 млрд швейцарских франков

Москва, 20 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Федерального статистического управления (Federal Statistics Office) Швейцарии, профицит торгового баланса страны в июле увеличился и составил 3.63 млрд швейцарских франков по сравнению с профицитом в 2.21 млрд швейцарских франков за аналогичный период 2018 года.

В июне профицит торгового баланса составил 4.01 млрд швейцарских франков (пересмотрено 4.1 млрд).

Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 3.87 млрд швейцарских франков.