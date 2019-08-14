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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 августа 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 14 августа

Москва, 14 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за июнь;

03:30 мск Индекс потребительского доверия в Австралии за август;

05:00 мск Объем промышленного производства в Китае за июль;

05:00 мск Объём инвестиций в основные средства в Китае за июль;

05:00 мск Розничные продажи в Китае за июль;

05:00 мск Уровень безработицы в Китае за июль;

09:00 мск ВВП Германии за II квартал, предварительно;

09:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за июль, финал;

11:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на входе за июль;

11:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на выходе за июль;

11:30 мск Индекс потребительских цен в Великобритании за июль;

11:30 мск Индекс розничных цен в Великобритании за июль;

11:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июль;

11:30 мск Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

12:00 мск Объём промышленного производства в еврозоне за июнь;

12:00 мск ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;

12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

15:30 мск Цены на импорт в США не за июль;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за II квартал.

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